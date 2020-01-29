Экспорт животноводческой продукции из Псковской области увеличили в два раза

В Псковской области в 2019 году значительно вырос объем экспорта животноводческой продукции. В прошлом году предприятия отгрузили 9,47 тыс. т продукции, а в 2018 году — 4,35 тыс. т продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, мясо, мясопродукты, сырье животного происхождения экспортировались псковскими предприятиями в Гонконг, Венесуэлу, Азербайджан. Рыба и рыбная продукция отправлялась в Эстонию, Литву, Чехию, Азербайджан, Украину, Нидерланды, рыбная мука — в Узбекистан.

Сотрудники Россельхознадзора в течение года проверили 517 партий продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору. Весь товар соответствовал ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

28 января сообщалось, что в России могут подорожать мясо и молоко. По прогнозам экспертов, рост цен составит 12%. Это связано с увеличением стоимости производства. Сейчас вся молочная продукция уже подлежит обязательной ветеринарной сертификации, а с июня введут маркировку этого товара, что повлечет дополнительные издержки.