Прямой эфир

Экспорт животноводческой продукции из Псковской области увеличили в два раза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области в 2019 году значительно вырос объем экспорта животноводческой продукции. В прошлом году предприятия отгрузили 9,47 тыс. т продукции, а в 2018 году — 4,35 тыс. т продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, мясо, мясопродукты, сырье животного происхождения экспортировались псковскими предприятиями в Гонконг, Венесуэлу, Азербайджан. Рыба и рыбная продукция отправлялась в Эстонию, Литву, Чехию, Азербайджан, Украину, Нидерланды, рыбная мука — в Узбекистан.

Сотрудники Россельхознадзора в течение года проверили 517 партий продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору. Весь товар соответствовал ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

28 января сообщалось, что в России могут подорожать мясо и молоко. По прогнозам экспертов, рост цен составит 12%. Это связано с увеличением стоимости производства. Сейчас вся молочная продукция уже подлежит обязательной ветеринарной сертификации, а с июня введут маркировку этого товара, что повлечет дополнительные издержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетолог рассказала об опасности мяса для здоровья человека
Роскачество рекомендовало выбирать тушенку без «хлопуш» и «птичек»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020