Рабочий пострадал при падении из вагона в Краснодарском крае

Следственные органы проводят проверку по факту получения травм работником во время погрузки вагонов. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел на станции «Брюховецкая». По данным правоохранительных органов, мужчина 1977 года рождения выполнял работы по погрузке грузового вагона. По предварительной версии, он упал с вагона и получил закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Следственные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане троих рабочих засыпало землей, когда они рыли траншею. Один из потерпевших погиб.