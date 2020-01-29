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Жителя Омска осудили на 2,5 года за оправдание теракта в Новой Зеландии

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Фото: ТАСС/Zuma
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Жителя Омска приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы за оправдание теракта в Новой Зеландии. Об этом 29 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

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По данным ведомства, 47-летний житель Омска Дмитрий Павельчук в социальной сети «одобрительно высказывался о массовом убийстве» во время обсуждения теракта в Новой Зеландии.

Его обвинили по двум статьям УК РФ — за публичные призывы к экстремистской и террористической деятельности и публичное оправдание терроризма в интернете. По ним ему грозило до семи лет лишения свободы.

В результате решением 1-го Восточного окружного военного суда Хабаровска мужчине было назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение этого срока размещать обращения и иные материалы в интернете.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча произошел 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении терактов, опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

24 марта манифест Тарранта был запрещен в Новой Зеландии «к владению и распространению».

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