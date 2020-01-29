Высокая лавинная опасность ожидается на юге Сахалина

В Сахалинской области прогнозируют сход лавин в южных районах. Опасная ситуация сохранится в течение трех дней.

По данным МЧС, риск схода снежных масс есть в Долинском, Корсаковском и Южно-Сахалинском районах 30 и 31 января. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Речь идет о сходе одиночных лавин.

Специалисты напоминают, что при движении по горной местности стоит использовать менее заснеженные выпуклые формы рельефа. При попадании под лавину необходимо уберечь дыхательные органы от снежной пыли, используя воротник, шарф, капюшон, рукавицы. После остановки лавины нужно всеми способами разрушить ледяную корку, сохраняя при этом спокойствие. Согласно статистике, более трети человек, попавших под лавину, выбираются самостоятельно.

В середине января в Красноярском крае лавина сошла на дорогу местного значения. Для расчистки проезжей части привлекались восемь человек.