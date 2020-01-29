Прямой эфир

Высокая лавинная опасность ожидается на юге Сахалина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сахалинской области прогнозируют сход лавин в южных районах. Опасная ситуация сохранится в течение трех дней.

По данным МЧС, риск схода снежных масс есть в Долинском, Корсаковском и Южно-Сахалинском районах 30 и 31 января. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. Речь идет о сходе одиночных лавин.

Специалисты напоминают, что при движении по горной местности стоит использовать менее заснеженные выпуклые формы рельефа. При попадании под лавину необходимо уберечь дыхательные органы от снежной пыли, используя воротник, шарф, капюшон, рукавицы. После остановки лавины нужно всеми способами разрушить ледяную корку, сохраняя при этом спокойствие. Согласно статистике, более трети человек, попавших под лавину, выбираются самостоятельно.

В середине января в Красноярском крае лавина сошла на дорогу местного значения. Для расчистки проезжей части привлекались восемь человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавинную опасность объявили в районе горы Юкспорр в Заполярье
Почти 200 сходов лавин зафиксировали в Мурманской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020