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Минздрав Омской области прокомментировал смерть пенсионера в больнице

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В омской больнице скончался пациент, которому медики отказались делать перевязку. Врачей уволили, а позже выяснилось, что гражданин сам долго не обращался за медицинской помощью.

По поручению главы СКР Бастрыкина, областной следком начал доследственную проверку. Как прокомментировали в региональном минздраве, смерть пенсионера и отказ в перевязке не связаны между собой, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Пациент поступил в городскую больницу № 11 в порядке неотложной помощи с тяжелой сердечной патологией. На ее фоне у пациента еще в прошлом году развилась хроническая болезнь, которая дала осложнения, связанные с воспалением капилляров. Несмотря на рекомендации врачей, пациент не обращался по данному поводу за специализированной медицинской помощью для дообследования и лечения», — сообщили в минздраве. Врачи боролись за жизнь больного, провели консультацию с одним из ведущих медицинских центров России.

Напомним, 21 января в соцсетях сын пожилого мужчины рассказал, что его отцу из-за нагноения раны на ноге требовалось дважды в сутки проводить перевязку, но врачи отказались проводить эти процедуру под разными предлогами. В результате перевязку делал сам сын пенсионера «в антисанитарных условиях».

Как сообщалось в декабре, в Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка в городской больнице. У него диагностировали двусторонний гнойный гайморит. Врачи провели пункцию и промыли пазухи, но состояние мальчика ухудшалось. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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