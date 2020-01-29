Пресс-конференция «Конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференции, в ходе которой будет объявлено о концепции, условиях и сроках конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».
Масштабный общенациональный конкурс пройдет в Абхазии в 2019 году. Он нацелен на выявление и поддержку талантливых управленцев и обновление государственного аппарата Абхазии.
Спикеры пресс-конференции:
- Инал Ардзинба, координатор платформы «Будущее Абхазии», действительный государственный советник России
- Алексей Ситников, профессор, советник председателя Правления Сбербанка России
- Антон Алексеев, победитель конкурса «Лидеры России»
- Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента Госдумы РФ
- Александр Новак, финалист конкурса «Лидеры России»
Координаторы конкурса «Гордость Абхазии»:
- Эдгар Гвазава
- Тенгиз Тарба
- Элана Эшба
- Арег Агасарян, первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД России
- Элеонора Кавшар, эксперт Центра развития политического капитала