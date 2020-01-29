Пресс-конференция «Конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференции, в ходе которой будет объявлено о концепции, условиях и сроках конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии».

Масштабный общенациональный конкурс пройдет в Абхазии в 2019 году. Он нацелен на выявление и поддержку талантливых управленцев и обновление государственного аппарата Абхазии.

Спикеры пресс-конференции:

Инал Ардзинба, координатор платформы «Будущее Абхазии», действительный государственный советник России

Алексей Ситников, профессор, советник председателя Правления Сбербанка России

Антон Алексеев, победитель конкурса «Лидеры России»

Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента Госдумы РФ

Александр Новак, финалист конкурса «Лидеры России»

Координаторы конкурса «Гордость Абхазии»: