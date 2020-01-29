СК нашел тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

Следственный комитет нашел тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, после преступления он свел счеты с жизнью. Следователи считают, что мотивом убийства стала личная неприязнь. Глава СК направил в Ростовскую область криминалистов центрального аппарата. Они помогут расследовать дело.