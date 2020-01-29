Путин обсудит с главами Минздрава и Роспотребнадзора ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин 29 января проведет встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в ходе которой обсудит меры против распространения коронавируса в РФ. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вице-премьер, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса, какие меры принимаются, правительство работает весьма активно, в данном случае речь идет о докладе главе государства», — сказал он.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в РФ и распространения нового коронавируса, председателем которого стала Голикова.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.