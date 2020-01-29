Прямой эфир

МИД РФ назвал провокацией заявленный Нидерландами состав парламентской делегации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерланды сознательно пошли на провокацию, включив в состав парламентской делегации для визита в Россию депутата из партии «Демократы 66» Шурда Шурдсму. Об этом говорится в комментарии российского МИДа, опубликованном 29 января на сайте министерства.

Голландский план: Амстердам нашел новых подозреваемых по делу MH17
В ДНР считают, что заявление следователей спровоцирует Киев к обострению ситуации в Донбассе

«Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Ш. Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25–27 февраля 2020 года по приглашению комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Это было сделано в ходе встречи в МИДе с временным поверенным в делах Нидерландов в России еще 14 января», — говорится в тексте.

В министерстве напомнили, что голландский депутат известен своими агрессивными высказываниями в адрес российской стороны. Так, в 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России, в 2014 году — бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, в 2018 году — перенести чемпионат мира по футболу в другое государство, а комментируя расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing 777 на Украине в 2014 году, требовал «наказать» Россию «вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам».

«Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», — отметили в МИДе.

Днем ранее, 28 января, российское посольство в Амстердаме выразило сожаление по поводу того, что нидерландские парламентарии уже во второй раз с осени 2018 года «по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД уличил Нидерланды в попытке скрыть ошибки в расследовании по MH17
Российские дипломаты ответили на слова посла США о предпосылках Второй мировой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020