МИД РФ назвал провокацией заявленный Нидерландами состав парламентской делегации

Нидерланды сознательно пошли на провокацию, включив в состав парламентской делегации для визита в Россию депутата из партии «Демократы 66» Шурда Шурдсму. Об этом говорится в комментарии российского МИДа, опубликованном 29 января на сайте министерства.

«Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Ш. Шурдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25–27 февраля 2020 года по приглашению комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Это было сделано в ходе встречи в МИДе с временным поверенным в делах Нидерландов в России еще 14 января», — говорится в тексте.

В министерстве напомнили, что голландский депутат известен своими агрессивными высказываниями в адрес российской стороны. Так, в 2013 году он призывал прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России, в 2014 году — бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, в 2018 году — перенести чемпионат мира по футболу в другое государство, а комментируя расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing 777 на Украине в 2014 году, требовал «наказать» Россию «вопреки здравому смыслу и юридическим процедурам».

«Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки», — отметили в МИДе.

Днем ранее, 28 января, российское посольство в Амстердаме выразило сожаление по поводу того, что нидерландские парламентарии уже во второй раз с осени 2018 года «по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме».