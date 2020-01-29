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Скорую помощь на вездеходе запустили в Воркуте для работы в тундре

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В Воркуте начала работать скорая помощь для тундры. Городская больница получила первый в Коми автомобиль экстренных служб, созданный на основе вездехода ТРЭКОЛ.

Его приобрели на средства, выделенные из республиканского бюджета для исполнения поручения главы республики Сергея Гапликова. В региональном минздраве уверены, что наличие вездехода позволит решить старую проблему перевозки экстренных пациентов в непогоду.

По словам главы ведомства Дмитрия Березина, которые приводит ИА FlashNord, пурга фактически отрезает заполярные поселки от городов. Бригадам приходится обращаться за помощью к спасателям, чтобы добраться до пациентов. Теперь же при наличии подобной техники эта проблема должна решиться.

Вездеход оснащен медицинским оборудованием. Шины низкого давления позволяют передвигаться в том числе и по дорогам общего пользования.

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