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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Тверской области

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В Калининской районе Тверской области произошел пожар в частном доме в деревне Труново. Погиб мужчина 1962 года рождения. Сотрудники регионального СКР проводят доследственную проверку.

Как сообщает сайт ведомства, пожар произошел вечером 28 января. Тело мужчины обнаружили сотрудники МЧС во время тушения, пишут «Тверские ведомости».

По предварительным данным, в момент возгорания мужчина находился в доме со своей матерью 1937 года рождения. Он вывел женщину из огня, а затем вернулся в дом за документами. Выбраться из горящего здания он не смог.

Для установления точной причины гибели назначен ряд экспертиз. На месте происшествия работают следователи. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

27 января в Омске при пожаре в частном доме погибли 51-летняя женщина и ее четырехлетний внук. Известно, что родители мальчика в момент пожара отсутствовали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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