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Трехмесячная норма осадков выпала в столице Казахстана

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Фото: РИА Новости/Абзал Калиев
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В столице Казахстана Нур-Султане выпала трехмесячная норма осадков. Об этом в среду, 29 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу управления краткосрочных прогнозов погоды Алуа Саханову.

В понедельник, 27 января, в Нур-Султане ввели режим ЧС из-за сильного ветра и метели. В среду, 29 января, на смену метели и ветру пришел мороз –24 градуса, в городе отменили уроки для начальных классов, пишет сайт aif.ru.

Как отметила Саханова, в январе 2020 года фиксируются обильные снегопады, сильные метели, ветры и аномально высокая температура, превышающая норму (–14 градусов) на шесть градусов.

«На сегодняшний день количество осадков составляет 50 мл при норме 16 мл. Уже выпала трехмесячная норма осадков», — уточнила специалист. Она добавила, что такие обильные снегопады наблюдались 56 лет назад, в 1964 году, пишет «Федеральное агентство новостей». По ее словам, в феврале «снег и метель ожидаются часто в течение месяца».

27 января власти Новосибирска ввели в городе режим чрезвычайной ситуации из-за обильных снегопадов в декабре 2019 года и в январе текущего года. Власти города считают сложившуюся обстановку критической и полагают, что она может угрожать жизни и здоровью людей.

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