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Около 1,4 млрд рублей направят на модернизацию водопроводов на Кубани

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В Краснодарском крае около 1,4 млрд рублей направят на модернизацию трех водопроводов. Они обеспечивают водой более 800 тыс. местных жителей.

Средства выделены из краевого бюджета по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В течение 2020 года ожидается масштабное обновление Троицкого, Таманского и Ейского водопроводов. Они обеспечивают жителей Геленджика, Крымска, Ейска и Новороссийска, поясняют «Кубанские новости».

Водопроводы испытывают высокую нагрузку, особенно в курортный сезон. Так как наблюдается высокий износ сетей, местами происходят аварии. В 2020 году планируется введение в эксплуатацию уже построенных участков водопроводов. Также эксперты подготовят проектно-сметную документацию на дальнейшие работы. Также будут выделены земельные участки под строительство.

С 2019 по 2024 год на объекты водоснабжения планируют направить 10 млрд рублей из бюджета Краснодарского края.

Последняя крупная авария на Троицком водопроводе была зафиксирована в ночь на 24 декабря. Тогда в зоне отключения оказались четыре населенных пункта. Без воды остались более 160 тыс. человек.

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