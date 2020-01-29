Полиция подключилась к поискам похищенной в Минводах фигуры орла

В Минеральных Водах правоохранительные органы проводят проверку по факту исчезновения скульптуры орла из местного садового центра. Он расположен у въезда в город. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как отмечает NewsTracker, фигура птицы располагалась на постаменте на территории садового центра «Элитпарк». Она исчезла вечером 26 января. Стоимость похищенного при этом не уточнялась.

В начале января Минеральные Воды признали одним из самых популярных городов для зимних путешествий. Он занял третью строчку. На первых двух расположились Сочи и Крым.