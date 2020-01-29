Уголовное дело возбудили после ДТП с семью пострадавшими в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Свободненском районе Амурской области. Один из потерпевших скончался в больнице.

Авария произошла утром 17 января недалеко от Свободного. Два легковых автомобиля столкнулись с автокраном. «Нива» и Toyota Corolla получили значительные технические повреждения.

В результате аварии травмы получили семь человек. По данным правоохранительных органов, пассажир отечественного автомобиля 1972 года рождения скончался в больнице спустя несколько дней.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, сообщает Амурская служба новостей.

28 января сообщалось о столкновении легкового автомобиля с автобусом в Подмосковье. Травмы получили десять человек.