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Уголовное дело возбудили после ДТП с семью пострадавшими в Приамурье

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В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Свободненском районе Амурской области. Один из потерпевших скончался в больнице.

Авария произошла утром 17 января недалеко от Свободного. Два легковых автомобиля столкнулись с автокраном. «Нива» и Toyota Corolla получили значительные технические повреждения.

В результате аварии травмы получили семь человек. По данным правоохранительных органов, пассажир отечественного автомобиля 1972 года рождения скончался в больнице спустя несколько дней.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, сообщает Амурская служба новостей.

28 января сообщалось о столкновении легкового автомобиля с автобусом в Подмосковье. Травмы получили десять человек.

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