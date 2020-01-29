Два района Приморья сменили статус

В Приморском крае Октябрьский и Хорольский районы получили статус муниципальных округов. Инициативу поддержали местные жители.

Идею обсудили на публичных слушаниях, которые состоялись в обоих районах. Граждане поддержали инициативу реорганизации территорий в муниципальные округа. Депутаты законодательного собрания решение об образовании Хорольского муниципального округа поддержали. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Директор департамента внутренней политики Приморья Даниил Гончарук подчеркнул, что в Хорольском районе не был принят бюджет на 2020 год. Депутаты поселка городского типа Ярославского сложили полномочия, из-за чего поселок живет лишь на часть бюджета от 2019 года. Это не позволило проиндексировать зарплаты бюджетников и выйти на реализацию социальных проектов.

В регионе утверждены документы, которые устанавливают границы муниципального округа, состав территории, принципы формирования органов местного самоуправления, а также порядок исполнения бюджетов. По данным властей, создание муниципальных округов ведется с целью ускорения социально-экономического развития территорий, а также повышения уровня жизни населения.