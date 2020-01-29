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Власти Орла сохранят льготы на электронные проездные

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В 2020 году в Орле сохранятся льготы на электронные проездные для определенных категорий граждан. Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета в городском совете. Окончательное решение примут на ближайшей сессии горсовета.

Право на льготные электронные проездные есть у пенсионеров со страховой пенсией по старости, которые зарегистрированы в городе, но не имеют ежемесячной денежной выплаты из федерального или регионального бюджетов. Кроме того, такими проездными могут пользоваться школьники и студенты очных отделений вузов Орла.

Проездной для льготников обойдется в 450 рублей, но он будет ограничен 50 поездками. На компенсации льгот перевозчикам в городском бюджете предусмотрено 30 млн рублей. В случае принятия решение будет действовать до 31 декабря 2020 года, пишет InfoOrel.ru.

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