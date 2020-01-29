Жители России стали меньше болеть

Россияне стали реже болеть. За прошедший год продажи лекарств в стране снизились почти на 2%, то есть примерно на 100 млн препаратов. Сильнее всего спрос упал на медикаменты от болезней пищеварительного тракта, нервной системы и средства от гриппа и простуды. Исключением стали препараты для сердца и сосудов, а также для лечения заболеваний кожи — их продажи увеличились.