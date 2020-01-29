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Индикатор подсчета детей в многодетных семьях изменят в Татарстане

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В Татарстане в ближайшее время изменят индикатор для подсчета детей в многодетных семьях. Об этом сообщила глава Татарстанстата Наталья Гатаулина.

По ее словам, которые приводит Inkazan.ru, ключевая роль нацпроекта «Демография» — финансовая поддержка семей при рождении детей. Особое внимание уделяется помощи молодым, многодетным и неполным семьям.

В связи с этим необходимо разработать новый индикатор — суммарный коэффициент рождаемости вторых, третьих и последующих детей. Раньше второй и последующие дети учитывались в статистике вместе, а теперь планируется прописывать их в отдельной графе, отметила специалист.

Ранее сообщалось о снижении рождаемости в Казани на 6,3%, но при этом она превышает смертность на 35%. В целом в республике смертность и рождаемость находятся на одном уровне: установлен нулевой естественный прирост.

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