Нижнекамск выбрали организатором всероссийского Сабантуя

Одним из организаторов федерального Сабантуя в 2020 году вновь станет Нижнекамск. Праздник плуга пройдет в год 100-летия ТАССР в Москве 3 и 4 июля.

По словам начальника районного управления культуры Гузель Мубаракшиной, уже состоялось заседание оргкомитета, председательствовал на котором вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Детали будущего праздника пока держатся в секрете, известно лишь, что он пройдет в парке «Коломенское».

До этого всероссийский Сабантуй проводили в Чебоксарах, Астрахани, Красноярске, Томске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Екатеринбурге, отмечает ИА «Татар-информ».

В 2019 году на организацию праздника в Казани потратили более 73 млн рублей.