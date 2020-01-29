Прямой эфир

Нижнекамск выбрали организатором всероссийского Сабантуя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из организаторов федерального Сабантуя в 2020 году вновь станет Нижнекамск. Праздник плуга пройдет в год 100-летия ТАССР в Москве 3 и 4 июля.

По словам начальника районного управления культуры Гузель Мубаракшиной, уже состоялось заседание оргкомитета, председательствовал на котором вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Детали будущего праздника пока держатся в секрете, известно лишь, что он пройдет в парке «Коломенское».

До этого всероссийский Сабантуй проводили в Чебоксарах, Астрахани, Красноярске, Томске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Екатеринбурге, отмечает ИА «Татар-информ».

В 2019 году на организацию праздника в Казани потратили более 73 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Запрет на продажу алкоголя хотят ввести в Башкирии на сабантуй
Порядка 200 млн рублей выделят на сохранение лесов Татарстана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020