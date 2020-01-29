В РФ услугами репетиторов пользуется каждая четвертая семья

Каждая четвертая семья в России нанимает ребенку репетитора. При этом чем старше дети, тем чаще родители пользуются услугами специалистов. Больше 40% мам и пап оплачивают своим чадам дополнительные кружки и секции. Таковы данные экспертов РАНХиГС. Чаще всего репетитор требуется шестиклассникам, а также учащимся старших классов, когда наступает время готовиться к экзаменам. В выпускном классе больше половины детей занимаются дополнительно.