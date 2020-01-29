Фестиваль возрожденных деревень впервые проведут в Удмуртии

В Удмуртии 31 мая 2020 года состоится первый межрегиональный фестиваль возрожденных деревень. Он будет называться «Деревня — душа России». А местом его проведения выбрали самую известную деревню в республике — населенный пункт Мувыр в Игринском районе, сообщил минсельхоз Удмуртии.

Как поясняет ИА «Сусанин», история Мувыра началась в середине 1990-х годов, когда фермер Александр Корепанов возвел себе дом в чистом поле, пытаясь вернуть свой малой родине былой статус. В 2019 году он получил грант в размере 10 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы.

Инициатива проведения фестиваля возрожденных деревень именно в Мувыре принадлежит главе республики Александру Бречалову, который посетил хозяйство Корепанова. Минсельхоз объявил конкурс на разработку логотипа фестиваля. Заявки будут принимать с 29 февраля по 30 марта.

По данным Удмуртстата, на сегодняшний день в республике насчитывается 1,956 тыс. деревень. В 146 из них не осталось никого.

28 января в Ижевске презентовали двухтомный русско-удмуртский словарь в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии.