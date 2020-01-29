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Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области на треть ниже эпидпорога

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Управление Роспотребнадзора Пензенской области обнародовало данные о заболеваемости ОРВИ в регионе. Ее уровень ниже эпидемиологического порога на 28,5%.

За неделю с 20 по 26 января в области зарегистрировано около 3 тыс. случаев ОРВИ. Наиболее высокий уровень отмечается в Кузнецке, Кузнецком и Неверкинском районе. В Пензе зарегистрировано 1,325 тыс. случаев ОРВИ. С начала эпидемиологического сезона отмечено 134 случая гриппа.

ИА «Пенза-пресс» сообщает, что на карантин закрыли 10 классов в шести школах Пензы и один в Бессоновке.

29 января Роспотребнадзор информировал о выявлении в России в общей сложности 139 человек с подозрением на коронавирус. Но пока ни у одного этот диагноз не подтвердился.

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