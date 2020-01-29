Прямой эфир

Карантин из-за ОРВИ ввели на территории Алтайского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Как сообщает сайт краевого Роспотребнадзора, карантин вводится с 29 января в образовательных, медицинских, социальных организациях, а также в сфере торговли, обслуживания и транспорта. В школах карантинные мероприятия предполагают ежедневный мониторинг посещаемости, частую уборку, запрет на массовые мероприятия, пишет altapress.ru.

Отмену занятий в среднеобразовательных учреждениях вводят в случае отсутствия сразу более 20% детей.

С 20 по 26 января эпидпорог по ОРВИ на территории края был превышен на 53,8%. Еженедельно число заболевших растет. В том числе люди заболевают вирусами гриппа В, А/H1N1/2009, А/H3N2/.

28 января терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, что необходимо делать, чтобы уберечь себя от ОРВИ, в период переменчивой погоды, когда риск простудиться особенно высок. По ее словам, следует хорошо высыпаться и проветривать квартиру и офис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два десятка классов и школу закрыли на карантин в Биробиджане
Карантин из-за распространения вируса ввели в Челябинской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020