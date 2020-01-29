Карантин из-за ОРВИ ввели на территории Алтайского края

В Алтайском крае ввели карантин из-за вспышки заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Как сообщает сайт краевого Роспотребнадзора, карантин вводится с 29 января в образовательных, медицинских, социальных организациях, а также в сфере торговли, обслуживания и транспорта. В школах карантинные мероприятия предполагают ежедневный мониторинг посещаемости, частую уборку, запрет на массовые мероприятия, пишет altapress.ru.

Отмену занятий в среднеобразовательных учреждениях вводят в случае отсутствия сразу более 20% детей.

С 20 по 26 января эпидпорог по ОРВИ на территории края был превышен на 53,8%. Еженедельно число заболевших растет. В том числе люди заболевают вирусами гриппа В, А/H1N1/2009, А/H3N2/.

28 января терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, что необходимо делать, чтобы уберечь себя от ОРВИ, в период переменчивой погоды, когда риск простудиться особенно высок. По ее словам, следует хорошо высыпаться и проветривать квартиру и офис.