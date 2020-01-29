Взвод регулировщиц выведут на улицы Сталинграда-Волгограда

В Волгограде 2 февраля отметят годовщину Победы в Сталинградской битве. Атмосферу тех дней в городе-герое создаст уникальный взвод девушек-регулировщиц Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Традиция выводить взвод регулировщиц на улицы Волгограда появилась в 2010 году. Все участницы ретровзвода — действующие сотрудницы подразделений волгоградской полиции. Сейчас в отряде 40 девушек. В воскресенье они вновь выйдут на улицы бывшего Сталинграда.

Перед празднованием Победы в битве под Сталинградом ретровзвод на готовность к несению службы проверил начальник регионального главка МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Девушки продемонстрировали знание команд регулировщиц дорожного движения и умение владеть флажками, при помощи которых в войну пропускали по дорогам колонны машин, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

27 января сообщалось о запуске в российских городах акции ОНФ: на медиафасадах начали показывать ролики о героях блокады Ленинграда, подвигах советских солдат и офицеров.