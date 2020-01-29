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В московских аэропортах задержаны или отменены 25 рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково 18 рейсов задержаны и семь отменены. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание» в среду, 29 января.

По состоянию на 10:21 мск, наибольшее число рейсов задержано в аэропорту Внуково — ожидают вылета 10 бортов. В Домодедово два рейса задержано, а еще семь отменено. В Шереметьево же ожидают вылета шесть самолетов.

Ранее, 27 января, в аэропортах Москвы были отменены четыре рейса и 21 рейс задержан.

19 января вылет рейса из Томска в Утапао (Паттайя) задержали почти на 17 часов. По словам помощника транспортного прокурора Томской области Дмитрия Дубенюка, восьми пассажирам, приехавшим к началу регистрации, была предоставлена гостиница.

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