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Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом 29 января рассказал главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).

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«Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая — ее скорость 5 Махов и более», — приводит его слова ТАСС.

Слугин добавил, что новая ракета быстрее подлетает к цели, благодаря чему повышается скорострельность комплекса, так как быстрее освобождается канал стрельбы. Кроме того, в боевую часть ракеты не нужно класть много взрывчатки для разлета осколков, потому что эффективность осколков выше за счет скорость соударения.

Он отметил, что ракеты «Панциря» не оснащаются головками самонаведения, поскольку на тех дальностях, на которых работает комплекс, необходимые задачи можно решить за счет системы телеуправления ракетой с боевой машиной.

Ранее, 20 января, стало известно, что Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1».

«Панцирь-С» — это зенитный ракетно-пушечный комплекс, который предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

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