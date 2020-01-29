Екатеринбуржец попал в больницу из-за процедуры в частной клинике

Жителя Екатеринбурга поместили в реанимационное отделение после того, как он прошел процедуру озонотерапии в одной из частных клиник. Теперь он требует компенсации от учреждения в размере 350 тыс. рублей.

Как пишет ТагилСити.Ру, по словам мужчины, у него заболела спина и он обратился в «СМТ клинику». По результатам МРТ ему сказали о нарушении кровотока с одной стороны и предложили провести ударно-волновую терапию и озонотерапию.

После того как пациенту поставили капельницу, он почувствовал себя плохо и заметил, что лекарство поступает слишком быстро. Мужчина стал задыхаться. Уколы и аппарат ИВЛ не помогли. Тогда екатеринбуржец настоял на вызове реанимационной бригады.

В больнице он провел более недели, у него диагностировали отек легких. В заключении сказано, что причина отека — аллергическая реакция. В клинике признали вину, но готовы выплатить 100 тыс. рублей. Пострадавшего такая сумма не устраивает, он намерен обращаться в суд.

Как ранее сообщали в Росздравнадзоре, только за первые шесть месяцев 2019 года в России из-за различных нарушений лишились лицензий 87 клиник пластической хирургии. Большинство из них находились в Москве и Подмосковье.