В Крыму объяснили причину введения новых санкций Евросоюзом

Новые санкции Евросоюза в отношении Крыма — это ширма, которая свидетельствует о смуте, царящей в ЕС. Об этом в среду, 29 января, заявил «РИА Новости» вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«В Европе царит смута. Евросоюз, который заявляет о своем единстве и пытается его всеми возможными способами демонстрировать, на самом деле далеко уже давным-давно не един. Там нет единой политики. Очередной пакет санкций — это политический демарш», — рассказал он агентству.

Бобков подчеркнул, что введенные санкции не несут никаких угроз, поскольку давно стали «политической ширмой». Он отметил, что такие решения в Европе принимаются вынужденно.

Накануне Совет Евросоюза решил добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц.

В ЕС сообщили, что эти люди связаны с проведением выборов в Государственный совет Республики Крым в сентябре 2019 года.

В Госдуме назвали решение ЕС «очередным раундом агонии». По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, подобные действия евродепутатов не повлияют на итоги выборов в Крыму и не скажутся на жизни местного населения.

8 сентября 2019 года в единый российский день голосования в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия»,10 мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.