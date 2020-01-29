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Генконсульство РФ в Шанхае призвало россиян не паниковать из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Иван Каргапольцев
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Генеральное консульство РФ в Шанхае призвало находящихся в этом регионе Китая российских граждан не поддаваться панике в условиях распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом заявил генконсул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

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По словам дипломата, на сайте генконсульства в Шанхае оперативно публикуется самая свежая информация о ситуации с распространением коронавируса в Китае и все рекомендации от Роспотребнадзора.

«Считаем совершенно ненужным распространять какие-то панические слухи, пугать родных и близких наших граждан, которые находятся здесь по делам, учебе или с другими целями», — цитирует Шманевского ТАСС.

Дипломат сообщил, что прием российских граждан в генеральном консульстве не ограничивался.

«Все желающие получили полное обслуживание. Генконсульство функционировало в полном объеме и функционирует сейчас», — сказал он.

В настоящее время, согласно последним данным, в Шанхае выявлено 80 случаев инфицирования пневмонией нового типа. Один из них закончился летальным исходом.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Ранее в среду сообщалось, что число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

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