Генконсульство РФ в Шанхае призвало россиян не паниковать из-за коронавируса

Генеральное консульство РФ в Шанхае призвало находящихся в этом регионе Китая российских граждан не поддаваться панике в условиях распространения пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом заявил генконсул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

По словам дипломата, на сайте генконсульства в Шанхае оперативно публикуется самая свежая информация о ситуации с распространением коронавируса в Китае и все рекомендации от Роспотребнадзора.

«Считаем совершенно ненужным распространять какие-то панические слухи, пугать родных и близких наших граждан, которые находятся здесь по делам, учебе или с другими целями», — цитирует Шманевского ТАСС.

Дипломат сообщил, что прием российских граждан в генеральном консульстве не ограничивался.

«Все желающие получили полное обслуживание. Генконсульство функционировало в полном объеме и функционирует сейчас», — сказал он.

В настоящее время, согласно последним данным, в Шанхае выявлено 80 случаев инфицирования пневмонией нового типа. Один из них закончился летальным исходом.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

Ранее в среду сообщалось, что число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.