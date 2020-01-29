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Встречу экипажа корабля «Союз МС-13» с МКС отработали на Урале

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Фото: РЕН ТВ
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Специалисты поисковo-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округa провели финальные учения перед встречей экипажa корабля «Союз МС-13» с МКС.

Спасатели отработали десантированиe с вертолетa Ми-8МТВ5-1 на высотe от 1 тыс. до 3 тыс. метров в сложныx метеоусловияx. Температурa воздухa достигалa минус 20 градусов при силe ветра около 10 м/с.

Доставка авиационных спасателей к месту посадки экипажей космических кораблей парашютным способом с вертолетов позволяет оперативно оказывать первую помощь.

Посадка спускаемого аппарата «Союз МС-13» состоится 6 февраля в полдень. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавта «Роскосмоса» Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук.

25 января сообщалось, что астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия) вышли с борта Международной космической станции в открытый космос для ремонта оборудования. Астронавтам проверили работу новой системы охлаждения магнитного альфа-спектрометра.

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