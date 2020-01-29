Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда

В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Пассажиры пригородных поездов были отправлены до мест назначений на автобусе. На месте происшествия продолжаются восстановительные работы. По факту схода вагонов было возбуждено уголовное дело.

28 января сообщалось, что в Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов. В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.