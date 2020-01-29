Оператор «1917» рассказал о съемках фильма-претендента на «Оскар»

Легендарный голливудский оператор, обладатель «Оскара» Роджер Дикинс рассказал «Известиям» о съемках картины «1917», в которой нет видимых монтажных склеек.

Снятая Дикинсом военная драма режиссера Сэма Мендеса стала главным триумфатором «Золотого глобуса» и имеет все шансы покорить Американскую киноакадемию.

«Он прислал мне сценарий, и там на первой же странице было написано про съемки одним кадром, но я, честно сказать, подумал, что это опечатка или ошибка в терминах», — сказал Дикинс.

По словам оператора, Мендес убедил его, что снять эту историю в постоянном движении было хорошей идеей. Однако тогда он «даже не задумывался, насколько сложно будет это воплотить технически».

«Сцену в реке пришлось сильно изменить, потому что мы не могли понять, как ее можно снять и при этом не утопить ни людей, ни оборудование», — отметил Дикинс.

При этом он отметил, что среди фильмов, которые вдохновляли при работе над «1917», значатся «Иди и смотри» Элема Климова, а также «Иваново детство» Андрея Тарковского.

«Операторы Вадим Юсов и Георгий Рерберг — мои кумиры, боги среди нас, простых смертных. Снятые ими «Солярис» и «Зеркало» тоже можно добавить к моим любимым фильмам», — указал оператор.

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