Курц призвал Палестину и Израиль к переговорам на основе предложенной США «сделки века»

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что приветствует «сделку века» по палестино-израильскому конфликту, предложенную Соединенными Штатами.

Политик выразил надежду, что план придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, «слишком долго находившемуся в тупике».

«Мы призываем стороны начать переговоры на основе этого плана под руководством США с целью достижения решения о двух государствах», — написал Курц в Twitter.

Ранее 28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.