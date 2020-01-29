Более 20 палестинцев пострадали в стычках с израильскими солдатами

Не менее 22 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Маан» и Палестинское общество Красного Полумесяца.

Отмечается, что 12 пострадавших были зарегистрированы в деревне Эль-Азария к востоку от Иерусалима. Большинство из них испытывали трудности с дыханием из-за слезоточивого газа, двое были госпитализированы.

Еще 10 человек получили ранения в населенном пункте Эль-Бира. Пятеро из пострадавших были ранены резиновыми пулями. Столкновения произошли на фоне объявления ключевых положений так называемой «сделки века».

Ранее 28 января президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств. На своей странице в Twitter американский лидер опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, предложенных в рамках «сделки века».

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.