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Суд в Париже оставил Александра Винника под стражей

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Фото: Global Look Press/Zuma/Giorgos Zachos
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Парижский суд принял решение оставить под стражей россиянина Александра Винника, который был доставлен во Францию 23 января из Греции. Об этом во вторник, 27 января, сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

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«Как и ожидалось, в 23 часа (01:00 мск) судья вынес решение, которое, в общем, было написано заранее, и полностью поддержал прокурора, сообщив при этом, что оставляют его (Винника) под стражей ради его же безопасности и для того, чтобы удовлетворить будущее следствие», — цитирует адвоката ТАСС.

Защита россиянина намерена обжаловать решение суда.

23 января Верховный суд Греции подтвердил решение греческого минюста и инициировал процесс выдачи российского IT-специалиста американским властям. Решение греческой стороны предполагает, что Александр Винник сначала будет осужден во Франции, после того, как он отбудет наказание, его направят обратно в Грецию, откуда россиянин будет экстрадирован в США для аналогичной процедуры; и лишь затем по тому же алгоритму он наконец окажется в России.

Винник был арестован во время отдыха с детьми в Греции летом 2017 года по запросу американских властей, которые обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу, потребовав его экстрадиции в США.

Выдачи Винника добивалась и Москва. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным российской стороне.

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