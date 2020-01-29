Суд в Париже оставил Александра Винника под стражей

Парижский суд принял решение оставить под стражей россиянина Александра Винника, который был доставлен во Францию 23 января из Греции. Об этом во вторник, 27 января, сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.

«Как и ожидалось, в 23 часа (01:00 мск) судья вынес решение, которое, в общем, было написано заранее, и полностью поддержал прокурора, сообщив при этом, что оставляют его (Винника) под стражей ради его же безопасности и для того, чтобы удовлетворить будущее следствие», — цитирует адвоката ТАСС.

Защита россиянина намерена обжаловать решение суда.

23 января Верховный суд Греции подтвердил решение греческого минюста и инициировал процесс выдачи российского IT-специалиста американским властям. Решение греческой стороны предполагает, что Александр Винник сначала будет осужден во Франции, после того, как он отбудет наказание, его направят обратно в Грецию, откуда россиянин будет экстрадирован в США для аналогичной процедуры; и лишь затем по тому же алгоритму он наконец окажется в России.

Винник был арестован во время отдыха с детьми в Греции летом 2017 года по запросу американских властей, которые обвинили его в кибермошенничестве и отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу, потребовав его экстрадиции в США.

Выдачи Винника добивалась и Москва. Россиянин все обвинения отрицает и заявляет о своем согласии быть выданным российской стороне.