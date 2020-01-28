Парламентарии Нидерландов отменили официальный визит в Москву

Российское посольство в Амстердаме выразило сожаление в связи с отменой визита парламентариев Нидерландов в Москву, целью которого была встреча с российскими коллегами. Об этом сообщило агентство «РИА Новостии» во вторник, 28 января.

По информации агентства, визит делегации из Нидерландов, запланированный на февраль, отменился из-за того, что одному из депутатов отказали во въезде в Россию. Речь идет о Шурде Шурдсме из партии «Демократы 66». Его внесли в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.

«Никоим образом не ставя под вопрос право нидерландских парламентариев на свое мнение, вместе с тем выражаем сожаление, что они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес», — пояснили дипломаты.

Отмечается, что российская сторона неоднократно предупреждала, что ответственность за негативные последствия такого решения полностью лежит на Нидерландах.

В конце прошлого года появилась информация, что президент России Владимир Путин встретится с американским президентом Дональдом Трампом в Эстонии в 2020 году. Пока ни одна из сторон своего визита не подтверждала.