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Жилье для переселенцев из аварийных домов строят в Пензе

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Замглавы администрации Пензы Магомед Агамагомедов рассказал об основных городских объектах строительства. В частности, подписан контракт на строительство жилья на 252 квартиры для переселенцев из аварийных домов.

«Подготовлено основание фундамента второго дома, ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций с площади застройки первого дома. Следующий объект — школа в третьем микрорайоне Арбеково. В сентябре подписали контракт с застройщиком, завершить работы планируется до 10 августа 2020 года», — цитирует Агамагомедова ИА «Пенза-Пресс».

Один из тех важных объектов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, — детский сад на улице Турищева. По словам Магомеда Агамагомедова, до середины февраля будет получено заключение экспертизы, до 31 марта — заключен контракт на строительно-монтажные работы, и до конца года объект будет введен в эксплуатацию.

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