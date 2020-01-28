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В МИД Германии заявили о вопросах к плану Трампа по Ближнему Востоку

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Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
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Представленный Вашингтоном план урегулирования палестино-израильского конфликта вызывает вопросы, Берлин планирует обсудить их с партнерами по Евросоюзу. Об этом во вторник, 28 января, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Министр отметил, что Германия планирует изучить обнародованный Трампом план, и в Берлине исходят из того, что «все партнеры сделают то же самое», — передает «РИА Новости».

«Инициатива поднимает вопросы, которые мы теперь обсудим с партнерами в ЕС. Помимо прочего, это вопросы по вовлечению сторон конфликта в переговорный процесс, а также о ее (инициативы. — Ред.) отношении к международно признанным параметрам и правовым позициям», — заявил Маас.

По его словам, только приемлемое для обеих сторон и достигнутое в результате переговоров решение на основе принципа двух государств может привести к долгосрочному миру между израильтянами и палестинцами.

Президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» 28 января. В его видении, Иерусалим нужно сделать неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По мнению Трампа, так Палестина удвоит свои территории.

Разработка плана началась еще в 2017 году. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть плана, получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.

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