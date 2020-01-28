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Пожар в трансформаторной будке на ТЭЦ-26 в Москве ликвидирован

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Фото: соцсети
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Пожарные потушили возгорание в трансформаторной будке ТЭЦ-26 на юге Москвы. Об этом во вторник, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«В 22:22 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пожар никак не повлиял на энергоснабжение. Пострадавших в результате этого инцидента нет.

Ранее в этот же день сообщалось, что трансформаторная будка загорелась в Востряковском проезде на юге Москвы, площадь пожара достигла 50 кв. м.

По данным «Мосэнерго», ТЭЦ-26 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы по размеру электрической мощности. Станция снабжает теплом промышленные предприятия, общественные и жилые здания в районах Чертаново, Ясенево, Бирюлево, Марьино.

В июле 2019 года произошел пожар на ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» в Мытищах. В результате происшествия погиб один человек и 13 пострадали.

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