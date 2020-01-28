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Медведчук представит ГД идею межпарламентского «нормандского формата»

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Идея работы стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне парламентов будет представлена в Госдуме. Об этом во вторник, 28 января, рассказал глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук после обсуждения этой идеи с немецкими парламентариями в Берлине.

«На следующей встрече мы сделаем презентацию в Государственной думе. И после этого будет общая встреча делегаций парламентов, которые поддерживают эту инициативу, направленную на мирное урегулирование в Донбассе, в Страсбурге — делегаций всех четырех парламентов, которые и представляют собой парламентское измерение нормандского формата», — цитирует Медведчука ТАСС.

Он отметил, что обсудил данную инициативу с представителями власти Германии и получил поддержку.

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Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

Кроме того, Медведчук добавил, что тема урегулирования конфликта в Донбассе будет в апреле обсуждаться на международной конференции в Минске.

«Нас пригласили на конференцию о мире в Минск, которая будет 1–3 апреля. В повестке дня, которая мне передана, очень важные вопросы — мир в Донбассе, вопросы, касающиеся урегулирования ситуации с Крымом, вопрос о СМИ и свободе слова на Украине», — приводит ТАСС слова Медведчука.

20 декабря президент России Владимир Путин поддержал идею о создании межпарламентского диалога в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Саммит лидеров «нормандской четверки», которая состоит из России, Украины, Германии и Франции, прошел в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике предусмотрено к концу марта 2020 года разведение cил в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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