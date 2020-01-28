Десять трамваев из Москвы готовят к выходу на линии во Владивостоке

Во Владивостоке к выходу на линии готовят 10 трамваев, прибывших из Москвы. Первые вагоны поступили в город в начале января, последние — в конце прошлой недели.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации, сейчас транспорт находится в трамвайном депо на улице Борисенко, где его готовят к покраске. Вместе с тем идет монтаж внешнего светодиодного табло, устраняются недочеты в салонах.

Прибывшие вагоны осмотрел глава города Олег Гуменюк. Он отметил, что трамваи из Москвы новее, чем транспорт Владивостока. Выпустить их на линию планируется в ближайшее время.

Договоренность о передаче трамваев была достигнута весной 2019 года между правительством Москвы и администрацией Владивостока. В этом году из столицы также должны прибыть восемь троллейбусов.

20 ноября сообщалось, что в Энгельсе возобновлено производство на крупнейшем троллейбусном заводе в России ЗАО «Тролза», проходящего процедуру банкротства. По словам пресс-секретаря минпромэнерго региона Владимира Комарова, в планах также есть и производство трамваев. Он подчеркнул, что на промплощадке продолжится производство современного экологичного транспорта.