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Аппараты вентиляции легких для детей доставили в Нижний Тагил

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В детскую больницу Нижнего Тагила поступили четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для паллиативных пациентов, сообщает департамент информационной политики правительства Свердловской области. Оборудование общей стоимостью около 2,5 млн рублей предназначено для четырех детей в Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе, которым требуется респираторная терапия на дому.

Как отмечает «ТагилСити.Ру», аппараты ИВЛ приобретены в рамках программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года». Медицинский персонал помогает родителям освоить технику перед отправкой ребенка домой.

Ранее в нижнетагильской больнице № 4 заменили ангиографический комплекс. Он предназначен для диагностики заболеваний, связанных с патологией сердечных сосудов и конечностей. Стоимость нового комплекса составила 43 млн рублей. Аппарат позволит распределить поток пациентов.

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