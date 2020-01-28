Опубликованы кадры госпитализации пациента с подозрением на коронавирус в Воронеже

В Сети появилось видео госпитализации жителя Воронежа с подозрением на коронавирус. Кадры публикует РЕН ТВ 28 января.

На записи видно, что пациент находится в специальном боксе, а медики — в спецодежде и противогазах.

Предположительно, в больницу направлена местная жительница 55 лет. Женщина недавно посещала Китай, а на обратном рейсе у нее открылись кашель и насморк.

По данным «Интерфакса», с подозрением на коронавирус в стационар направлен еще один житель Воронежа, обратившийся к врачам с признаками гриппа.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. К 28 января известно о 4515 случаях заражения только в КНР, 106 человек скончались. Коронавирус уже распространился в ряде других стран, в том числе в Австралии, Канаде, США, Франции, Южной Корее и Японии.

Вирус является заразным даже в инкубационный период, который в среднем составляет 10 суток. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышенная температура и кашель.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены. Российские авиакомпании организовали дополнительные чартеры для возвращения сограждан, а туроператоры приостановили прием туристов из КНР. Усилен контроль на приграничных пунктах. В Приморье уже получили тест-системы для выявления болезни.

Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане. Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. Однако врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 препаратов против данного коронавируса.