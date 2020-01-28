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Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Альбом с архивными фотографиями и видеозаписями о президенте России Владимире Путине пополнился новыми материалами. Информация об этом появилась на сайте Кремля во вторник, 28 января.

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Новые фотографии и ролики касаются периода работы Путина с 2010 по 2014 год.

«Путин. 20 лет» (доступен по адресу 20.kremlin.ru) – это альбом, состоящий из архивных фотографий и видеозаписей, в основном личных фотографов и операторов. В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства», — говорится в анонсе к архиву.

Первая часть архива из 600 фотографий и 100 видеороликов была опубликована 30 декабря 2019 года.

13 января в альбом были добавлены материалы о Путине с 2005 по 2009 год.

В декабре 2019 года сообщалось, что большинство россиян назвали Путина политиком года.

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