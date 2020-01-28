Аксенов пообещал оказать помощь в развитии парка львов «Тайган»

Парку львов «Тайган», который располагается в Белогорском районе Крыма и где свободно проживают около 60 львов, будет оказано содействие в функционировании и в вопросах дальнейшего развития. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Приводим парк в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Власти Крыма окажут необходимое содействие», — цитирует главу региона «РИА Новости» 28 января.

По его словам, предложения по развитию парка будут рассмотрены инвестиционным советом республики.

Владелец парка Олег Зубков сообщил, что уже подготовлены все необходимые документы по устранению нарушений, выявленных Белогорским районным судом Крыма из-за использования просроченных кормов для животных, а также согласованы сроки устранения нарушений.

21 января 2020 года директор парка сообщил, что зверинец останется закрытым на неопределенный срок.

Деятельность парка была приостановлена судом с 5 декабря 2019 года. 10 декабря Зубков рассказал о большом экономическом уроне из-за временного закрытия парка. Тогда же появилась информация о том, что после решения суда о закрытии «Тайгана» бывший мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев намерен забрать из зоопарка всех животных. Однако этого не произошло.

Парк «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других животных. В основном там содержатся крупные млекопитающие. Сейчас там обитают более 70 львов, свыше 50 тигров, а также сотни других животных: медведи, леопарды, верблюды, жирафы. Примерно 20 га из 32 га «Тайгана» отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.