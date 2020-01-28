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Громкую музыку и салют запретят на даче после 21:00 в Псковской области

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Парламент Псковской области обсуждает новую редакцию «закона о тишине». Поправки в первую очередь расширяют пространство, где ночью запрещено шуметь. Если раньше оштрафовать могли за крики, шум и громкую музыку внутри жилых домов, то теперь предлагается наказывать за нарушение тишины в общественных местах: на улице, в парке, сквере, на придомовой территории, объекте индивидуальной застройки, причем как в черте города, так и в сельской местности.

Как пишет Псковская лента новостей, если новый «закон о тишине» примут, под запрет попадут фейерверки после 21:00 в будни и после 22:00 в выходные как во дворе дома, так и на открытых площадках во время, к примеру, свадебного торжества. Исключение сделают лишь для Нового года. В этот день использование пиротехники могут продлить до 4:00.

Протокол об административном нарушении могут составить также за громкую музыку на дачном участке, игру на музыкальных инструментах в парке в неурочное время, крики на улице, использование звукоусилителей в транспортных средствах, точках досуга и торговли.

Кроме того, оштрафованы могут быть владельцы автомобилей, которые не отключают сработавшую охранную сигнализацию, строители и грузчики.

Что касается периода ограничения по шумовому воздействию, то он установлен в рабочие дни с 21:00 до 8:00 и в обеденное время, в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00. Штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

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