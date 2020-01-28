В Болгарии заявили о приостановке судоходства из-за судна Украины

Судоходство на реке Дунай в северной части Болгарии заблокировано, из-за того что украинское судно село на мель. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на болгарское морское агентство во вторник, 28 января.

В морском агентстве уточнили, что судно село на мель из-за низкого уровня воды. Это произошло недалеко от города Белене.

Из-за инцидента 15 других судов не смогли пройти по Дунаю. Информации о том, какие грузы везли эти суда, не поступало.

Власти Болгарии заявили, что капитан украинского судна будет оштрафован за несоблюдение ограничения глубины 22 дециметра, поскольку его судно прошло с осадкой в 23 дециметра.

В августе 2019 года сухогруз «Волгодон 5038», который вез пшеницу, сел на мель на реке Дон в Азовском в Ростовской области. Разлива нефтепродуктов не было, как и пробоин судна. В результате инцидента никто не пострадал.