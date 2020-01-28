Названия дадут 10 островам и мысам в Архангельской области

В Архангельской области имена заслуженных ветеранов-гидрографов присвоят 10 безымянным островам и мысам на территории Приморского района и архипелага Новая Земля.

Депутаты облсобрания предлагают назвать два острова на архипелаге Земля Франца-Иосифа — острова Западный и Восточный Нортбрук. Остальные точки на карте получат следующие названия: мыс Адмирала Владимирского, мыс Афанасенкова, мыс Буланова, мыс Мамонтова, мыс Мороза, остров Бухмейера, остров Осокина и остров Кузнецова.

Как пишет ИА FlashNord, до 2 марта принимаются мнения местных жителей о новых наименованиях.