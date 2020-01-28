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В Госдуме назвали агонией новые санкции Евросоюза из-за выборов в Крыму

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Фото: TAСС/Сергей Мальгавко
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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал решение Евросоюза внести в санкционный список россиян, ответственных за проведение сентябрьских выборов в Крыму. Своим мнением он поделился с телеканалом RT во вторник, 28 января.

«Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны Евросоюза», — сказал Швыткин.

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Депутат подчеркнул, что крымчане видят экономический подъем на полуострове.

Кроме того, местные жители, по словам Швыткина, отмечают действия российского правительства, направленные на улучшение ситуации в Крыму.

Ранее в этот же день стало известно, что Совет Евросоюза решил добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц. В ЕС сообщили, что эти люди связаны с проведением выборов в Государственный совет Республики Крым в сентябре 2019 года.

Позже были опубликованы имена россиян, которые оказались в этом списке. В их числе временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель севастопольского заксобрания Владимир Немцев, глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк и еще четыре чиновника и парламентария.

8 сентября прошлого года, в единый российский день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия»,10 мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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